INETER pronostica semana calurosa con lluvias moderadas y posible oleaje alto en el Pacífico

El ingeniero Manuel Prado, director del Área de Cambio Climático del INETER, dio a conocer este lunes el pronóstico del tiempo para la semana, destacando que las condiciones meteorológicas estarán dominadas por un fuerte flujo del suroeste y la presencia de bajas presiones, lo que genera ingreso de humedad a Nicaragua desde el Océano Pacífico.

Pronóstico del tiempo en Nicaragua con lluvias y calor

Debido a estas condiciones del tiempo, se esperan lluvias de débiles a moderadas, principalmente en la Costa Caribe Norte y Sur.

Por su parte, la región del Pacífico tendrá lluvias con posibilidad de tormenta eléctrica, concentradas entre la tarde y noche de estos siete días.

El ambiente será caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados en Occidente, mientras que el resto del territorio oscilará entre 29 y 32 grados, con los valores más bajos en las zonas altas de Jinotega y Matagalpa.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan vientos de hasta 25 km kilómetros por hora, especialmente en el sur de ambos litorales.

En el Pacífico, se recomienda prestar atención a la posibilidad de oleaje de hasta 1.5 metros, con repuntes de hasta 2 metros durante los primeros días de la semana debido al flujo del suroeste.

Afortunadamente, no se espera la entrada de nuevas ondas tropicales en el resto de la semana.

