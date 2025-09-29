Nicaragua

INETER pronostica semana calurosa con lluvias moderadas y posible oleaje alto en el Pacífico

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

El ingeniero Manuel Prado, director del Área de Cambio Climático del INETER, dio a conocer este lunes el pronóstico del tiempo para la semana, destacando que las condiciones meteorológicas estarán dominadas por un fuerte flujo del suroeste y la presencia de bajas presiones, lo que genera ingreso de humedad a Nicaragua desde el Océano Pacífico.

Pronóstico del tiempo en Nicaragua con lluvias y calor
Pronóstico del tiempo en Nicaragua con lluvias y calor

Debido a estas condiciones del tiempo, se esperan lluvias de débiles a moderadas, principalmente en la Costa Caribe Norte y Sur.

Por su parte, la región del Pacífico tendrá lluvias con posibilidad de tormenta eléctrica, concentradas entre la tarde y noche de estos siete días.

El ambiente será caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados en Occidente, mientras que el resto del territorio oscilará entre 29 y 32 grados, con los valores más bajos en las zonas altas de Jinotega y Matagalpa.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan vientos de hasta 25 km kilómetros por hora, especialmente en el sur de ambos litorales.

En el Pacífico, se recomienda prestar atención a la posibilidad de oleaje de hasta 1.5 metros, con repuntes de hasta 2 metros durante los primeros días de la semana debido al flujo del suroeste.

Afortunadamente, no se espera la entrada de nuevas ondas tropicales en el resto de la semana.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456