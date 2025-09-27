Hospital Carlos Roberto Huembes realiza acto de ascenso en grandos policiales a 70 oficiales

El Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, subdirector general de la Policía Nacional, presidió en el hospital Carlos Roberto Huembes, el acto de ascensos en grados policiales a 70 oficiales, en saludo al 46 aniversario de fundación de esta institución del pueblo.

“Hoy se ascendieron a 70 oficiales a comisionados, subcomisionados, capitales y tenientes, para continuar el fortalecimiento de la estructura del hospital y la Policía Nacional”, expresó el Comisionado General Sáenz Ulloa.

Y resaltó que la policía surgida del pueblo, para el servicio del pueblo, está comprometida con las conquistas de la Revolución para defender la paz, la estabilidad y seguridad.