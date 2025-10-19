Grandes y chicos disfrutan visita al Zoológico Nacional en carretera a Masaya

Una vez más, el Parque Zoológico Nacional se convirtió este fin de semana en uno de los sitios más visitados por niños y adultos que disfrutan del contacto con la naturaleza en un ambiente de mucha paz.

El visitante Mario Gamboa dijo: “Por segunda ocasión visitamos el Zoológico y es una experiencia muy bonita porque a nuestro hijo le encantan las aves…vemos que han mejorado la infraestructura y eso hace más placentero el recorrido”.

Las familias llegan desde distintos puntos del territorio nacional al Parque Zoológico Nacional, donde la entrada tiene un costo de 30 córdobas por persona. Las puertas se abren al público de martes a domingo.

El Zoológico Nacional se ubica a la altura del kilómetro 16 de la carretera Managua-Masaya.

Visita el Parque Zoológico Nacional y vive la naturaleza



