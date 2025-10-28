Gran exhibición de autos y motos 2025 llegará al Estadio Soberanía este 1 de Noviembre

El rugir de los motores volverá a tomarse Managua con la Exhibición de Autos y Motos 2025, un evento organizado por FENIMA (Federación Nicaragüense de Motociclismo) que promete reunir a fanáticos de la velocidad, la mecánica y el estilo automovilístico en una jornada llena de adrenalina y espectáculo.

El evento será el 1 de noviembre a las 5:00 de la tarde en el parqueo del Estadio Nacional Soberanía, donde se presentará una impresionante muestra de vehículos deportivos, clásicos, modificados, caponeras, supermotos y motocross.

Este evento contará con la participación de clubes y asociaciones nacionales, quienes exhibirán algunos de los modelos más destacados del país, combinando potencia, diseño y creatividad.

La Exhibición de Autos y Motos 2025 busca entretener y fomentar la cultura automovilística y motociclística responsable en Nicaragua, ofreciendo un espacio seguro para compartir la pasión por los motores.

El evento cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Managua, Instituto Nicaragüense de Deportes y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello.