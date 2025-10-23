Gobierno sandinista invierte 7.5 millones en aires acondicionados para hospitales de Nicaragua

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entregó este miércoles al Ministerio de Salud (MINSA) de 244 unidades de aires acondicionados para ser instaladas en todos los hospitales del país.

Gobierno refuerza hospitales con nuevos aires acondicionados

Esta acción representa una inversión de 7 millones 500 mil córdobas y es parte de la continua restitución de derechos a los trabajadores de la salud y a la población nicaragüense.

El doctor Samir Aguilar, director de Modelo de Salud Familiar y Comunitario del MINSA, explicó que la inversión, orientada por la Compañera Rosario Murillo y el Comandante Daniel Ortega, tiene entre sus objetivos principales la restitución de derechos a las familias permitiendo que el personal de salud trabaje en ambientes dignos.

Además, procura garantizar la protección de los equipos de alta tecnología y las áreas sensibles que requieren control de temperatura.

Las nuevas unidades de aire acondicionado se instalarán en áreas críticas como cuidados intensivos, quirófanos, salas de neonatología, cuidados intensivos pediátricos, salas de labor y parto, así como en áreas de farmacia y almacenamiento de insumos médicos.

El funcionario concluyó destacando que esta adquisición es una nueva victoria para las familias y pacientes, pues asegura que su estadía en los centros hospitalarios sea de mayor alivio.



