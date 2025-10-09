Gobierno lanza Campaña Nacional Nora Astorga para detección temprana del cáncer de mama

Siguiendo orientaciones de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, el Gobierno de Nicaragua desarrollará la Campaña Nacional de detección temprana del cáncer de mama “NORA ASTORGA” en todos los municipios del país, desde el mes de octubre hasta diciembre.

Campaña nacional contra el cáncer de mama en Nicaragua

El objetivo es continuar fortaleciendo los avances en el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad.

Para ejecutar esta campaña, el país cuenta actualmente con un robusto equipo e infraestructura de salud a disposición de las mujeres nicaragüenses.

En Infraestructura de Imagenología Avanzada se cuentan con 41 mamógrafos, 9 tomógrafos, 3 aceleradores lineales y 1 resonador magnético.

Para el Diagnóstico y Atención Específica se contabilizan 171 equipos de ultrasonido para estudios de mama, 44 laboratorios para el diagnóstico de cáncer y 218 Clínicas de Atención a la mujer “Nora Astorga”.

También se cuenta con personal médico y de enfermería altamente capacitado en la detección temprana.

La campaña enfocará sus esfuerzos en un millón 159 mil mujeres mayores de 40 años mediante acciones con Brigadas Móviles y Ferias de Ultrasonidos, que se acercarán a la población en mercados, zonas francas, tabacaleras, universidades y comunidades rurales.

Además se realizarán estudios de ultrasonido de mama en todas las unidades de salud del país, dirigidos a mujeres mayores de 40 años.

Para el seguimiento médico se garantizará la valoración y estudios complementarios a todas las mujeres con resultados alterados en los ultrasonidos.

También se desarrollarán encuentros en barrios, comunidades, centros laborales y universidades para enseñar a las mujeres sobre el autocuidado, la autoexploración de mamas y el reconocimiento de señales de alerta para buscar atención oportuna.

De esta manera, el Gobierno ratifica su compromiso de cuidar la salud y la vida de las mujeres nicaragüenses, garantizando atención médica con amor, respeto y calidad en cada rincón del país.

