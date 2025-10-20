Gobierno garantiza pago a pensionados y a servidores públicos con aumento incluido

Este lunes, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) empezó a pagarle a miles de pensionados, con un desembolso de 2 mil 274 millones de córdoba informó la Copresidenta Rosario Murillo.

“A partir de hoy lunes se están pagando 144 mil 494 en efectivo en los centros del INSS y luego se han pagado ya pensiones reducidas por 88 mil 529, se han hecho pagos por transferencias bancarias 88 mil 270 y 38 mil 99 en cajas móviles”, dijo.

Por otra parte, la Copresidenta Rosario expresó que el Ministerio de Hacienda, informó sobre el pago del salario de noviembre a 132 mil 129 servidores públicos.

“En este salario ya se incorporará, el incremento del 7.98% y del 4% que se autorizó el pasado 13 de octubre. Vamos adelante, decimos siempre, con la bendición de Dios de su mano y para su gloria, sabemos que el porvenir cristiano, socialista y solidario es nuestro”, aseguró la Copresidenta Rosario Murillo.

El miércoles 29 de octubre pagarán a los trabajadores del Ministerio de Salud (MINSA); jueves 30 para los trabajadores del Ministerio de Educación (MINED) y viernes 31 para los trabajadores de los otros organismos del sector público.