Gobierno de Nicaragua fortalece sus relaciones en la 80 Asamblea General de la ONU

El Compañero Denis Moncada Colindres, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, participa en el Debate General de la 80ª Asamblea General de la ONU, donde ha sostenido una serie de reuniones bilaterales para fortalecer las relaciones con países hermanos.

Denis Moncada Colindres, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua

Moncada transmitió saludos de los co-presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a los ministros de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré; de Vietnam, Le Hoai Trung; y de Venezuela, Yván Eduardo Gil Pinto.

En los encuentros, ambas partes reiteraron su compromiso de fortalecer la amistad, la solidaridad y la colaboración en diversos sectores, incluyendo el comercial, agrícola, cultural y político.

El Canciller nicaragüense también participó en la Reunión de Alto Nivel sobre la Iniciativa para el Desarrollo Global, organizada por la República Popular China.

En su intervención, Moncada destacó el liderazgo solidario de China, resaltando que sus aportes en infraestructura, salud, educación y transferencia tecnológica han fortalecido la cooperación con el Sur Global.

El Ministro señaló que esta iniciativa china se alinea con la aspiración de Nicaragua de avanzar hacia un mundo de paz, solidaridad y prosperidad compartida.

El Primer Ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang, también participó en la reunión y destacó que su país liderará la cooperación internacional en inteligencia artificial y energías renovables para apoyar el desarrollo sostenible a nivel global.

Compañero Karamoko Jean Marie Traoré, Canciller de Burkina Faso.

Compañero Le Hoai Trung, Canciller de la República Socialista de Vietnam.



