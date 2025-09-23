Gobierno de Nicaragua anuncia entrega de proyectos de desarrollo en distintas partes del país

El Gobierno de Nicaragua, anunció que en la semana del 21 al 28 de septiembre, a través de sus municipalidades, realizará la entrega de una serie de proyectos que buscan dignificar la vida de las familias nicaragüenses.

Entre esos proyectos, se entregarán un total de 69 viviendas en 13 municipios, incluyendo 10 en Jalapa, 10 en San Juan de Limay y 9 en San Fernando.

Como parte del programa Calles para el Pueblo, se construirán o mejorarán 58 calles en 18 municipios, como Bilwi con 8 y Sébaco con 7, entre otros.

Asimismo se entregarán 85.1 kilómetros de caminos productivos, destacando 24 kilómetros en Matagalpa y 15 kilómetros en Teustepe, Boaco.

De igual manera, durante la semana se inaugurarán 13 parques e infraestructuras recreativas en municipios como Granada, San Rafael del Sur y El Viejo.

También se entregarán 17 estadios, campos deportivos, polideportivos y canchas en 16 municipios, entre ellos Santa María, Kukra Hill y San Francisco de Cuapa.

Por otra parte se inaugurarán 3 Casas de Cultura y 1 Museo en Santo Domingo, Bluefields y San Francisco de Cuapa.

Además, se realizará el mantenimiento de una Escuela de Oficios y Tecnológica en Cinco Pinos, Chinandega.

El gobierno también rehabilitará y ampliará 15 escuelas comunitarias en 10 municipios, como Nueva Guinea y Río Blanco.

De la misma manera se rehabilitarán 9 puestos de salud comunitarios en Bilwi, La Libertad, Muy Muy, Quezalguaque, Río Blanco y San José de los Remates.

En el mismo orden se rehabilitarán 4 CDI en Estelí, 2 Casas Maternas en El Castillo y El Jícaro, y una Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales en Ticuantepe.

Por otro lado, se inaugurarán nuevas etapas en los mercados de Somotillo y Masatepe y 2 parques de ferias en Laguna de Perlas y Morrito.

Las familias también recibirán nueve Sistemas de Agua Comunitarios en Condega, Murra, Bocana de Paiwas, Quezalguaque, Jalapa, La Trinidad y San Francisco del Norte, y se rehabilitará un vivero en San Dionisio, Matagalpa.

Las municipalidades de El Castillo, El Ayote, El Rama y Bonanza también entregarán 5 puentes y se construirán 2,180 metros lineales de aceras.

Finalmente se construirá una nueva caseta de espera en el cementerio de la comunidad San Cristóbal en San Rafael del Sur.

