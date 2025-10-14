Gobierno de Kuwait y Nicaragua refuerzan vínculos diplomáticos y de cooperación

En un esfuerzo por profundizar las relaciones diplomáticas y la cooperación, las autoridades kuwaitíes de alto nivel recibieron hoy martes al Embajador de la República de Nicaragua ante el Estado de Kuwait, compañero Mohamed Farrara Lashtar.

Kuwait y Nicaragua refuerzan su cooperación diplomática

El embajador nicaragüense fue recibido por Su Excelencia el Jeque Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah, Ministro de Asuntos de la Presidencia, y Su Excelencia el Jeque Thamer Ali Jaber Al-Sabah, Jefe de la Presidencia del Príncipe Heredero de Kuwait.

El Jeque Hamad Al-Sabah dio una cálida bienvenida al Embajador Lashtar, manifestando el interés de Kuwait en desarrollar la cooperación bilateral con Nicaragua en diversos ámbitos, y transmitió sus deseos de prosperidad al pueblo y liderazgo nicaragüense.

Por su parte, el Embajador de Nicaragua expresó su gratitud por la hospitalidad y destacó el interés de su país en fortalecer los lazos con Kuwait.

Asimismo, elogió el apoyo que Kuwait ha brindado a través del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe en la implementación de proyectos de desarrollo en Nicaragua, expresando el deseo de ampliar esta cooperación.

Finalmente, el Embajador Farrara Lashtar transmitió los saludos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, Copresidentes de Nicaragua, a Su Alteza el Emir del Estado de Kuwait y a Su Alteza el Príncipe Heredero, destacando el importante papel de Kuwait en la promoción de la paz y la labor humanitaria.

