Felicidades a las Mujeres de Nuestro Ministerio del Interior
En este Día Internacional de la Mujer, saludamos a las Compañeras de Nuestro Ministerio del Interior y sus Direcciones Generales Sistema Penitenciario, Bomberos Unidos, Migración y Extranjería.
Reconocemos y valoramos profundamente su Fuerza Infinita, Dedicación, Valentía, Disciplina y Compromiso, con el servicio a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades; cualidades que dignifican la labor que realizan; fortaleciendo la Paz y Seguridad de Nuestra Nicaragua, Bendita, Linda y Soberana.
A todas las Mujeres que orgullosamente forman parte de Nuestro Ministerio del Interior, expresamos nuestra admiración por su aporte y dolor transformado en triunfos y logros que fortalecen a Nuestra Institución.
¡ … Felicidades Mujeres del Ministerio del Interior …!
¡ … Las Mujeres nos reconocemos Combatientes de la Paz, de los Valores y de los Ideales de Nuestros Héroes y Mártires…!
Compañera María Amelia Coronel Kinloch
Ministra del Ministerio del Interior
Compañera Carla Salinas García
Viceministra del Ministerio del Interior
Comisionado General Luis Cañas
Viceministro del Ministerio del Interior