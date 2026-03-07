Felicidades a las Mujeres de Nuestro Ministerio del Interior

En este Día Internacional de la Mujer, saludamos a las Compañeras de Nuestro Ministerio del Interior y sus Direcciones Generales Sistema Penitenciario, Bomberos Unidos, Migración y Extranjería.

Reconocemos y valoramos profundamente su Fuerza Infinita, Dedicación, Valentía, Disciplina y Compromiso, con el servicio a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades; cualidades que dignifican la labor que realizan; fortaleciendo la Paz y Seguridad de Nuestra Nicaragua, Bendita, Linda y Soberana.

A todas las Mujeres que orgullosamente forman parte de Nuestro Ministerio del Interior, expresamos nuestra admiración por su aporte y dolor transformado en triunfos y logros que fortalecen a Nuestra Institución.

¡ … Felicidades Mujeres del Ministerio del Interior …!

¡ … Las Mujeres nos reconocemos Combatientes de la Paz, de los Valores y de los Ideales de Nuestros Héroes y Mártires…!

Compañera María Amelia Coronel Kinloch

Ministra del Ministerio del Interior

Compañera Carla Salinas García

Viceministra del Ministerio del Interior

Comisionado General Luis Cañas

Viceministro del Ministerio del Interior