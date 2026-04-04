Familias disfrutan de las aguas frescas del Parque Acuático
Durante esta semana de vacaciones, el Parque Acuático ubicado en el centro histórico de la ciudad de Managua, es visitado por los turistas de la capital, zonas aledañas y de otros departamentos, a diario ingresan entre 2 mil y 2 mil 500 bañistas.
Doña Nelly Jirón, habitante del barrio Memorial Sandino, llegó con más de 10 personas, su familia y sus vecinos, y expresó que le encanta éste lugar por lo limpio y seguro.
Las familias acceden al Parque Acuático, en horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, tiempo en el que disfrutan de instalaciones optimas, con área de comidas, bebidas y estancia cerca del agua.