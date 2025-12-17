Este 10 de enero se iluminarán nuevos árboles de la vida por el 19 aniversario del Pueblo Presidente

En conmemoración del 19 aniversario del Pueblo Presidente, el próximo 10 de enero se encenderán 10 Árboles de la Vida en distintos puntos de Managua y otros departamentos del país, anunció la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, el mediodía de este miércoles.

“Compañeros, vamos a estar encendiendo el 10 de enero en la celebración de los 19 años del Pueblo Presidente, 10 Árboles de la Vida en El Crucero, en la entrada del Estadio Dignidad, en la loma de Tiscapa 2, en la Pista Héroes de la Insurrección, retorno hacia mercado Israel Lewites 1, en el Museo Héroes de la Cuesta El Plomo 1, en Matagalpa 1, en Ciudad Darío también, en Masaya, Niquinohomo, cuna de nuestro General, en Carazo-Diriamba, rotonda de Casares”, destacó.

Agregó que “10 Árboles de la Vida representando o marcando el aniversario 19 del Pueblo Presidente, en esta segunda etapa de nuestra Revolución y de nuestro pueblo en el gobierno”.