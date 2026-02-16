ENACAL garantiza potabilización del agua gracias a 400 toneladas de insumos a nivel nacional

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) inició esta semana la recepción y acopio de un importante cargamento de 400 toneladas de insumos químicos, destinados a garantizar la calidad del agua potable que se suministrará a las familias nicaragüenses durante los meses de febrero, marzo y abril.

ENACAL garantiza agua potable segura en Nicaragua para 2023

Este lote de productos esenciales ha sido depositado en las bodegas centrales de la institución para su posterior distribución estratégica.

El objetivo principal es asegurar la continuidad de los procesos de desinfección y potabilización del vital líquido en todo el territorio nacional durante el actual trimestre.

La operación de abastecimiento cubrirá las necesidades de las plantas potabilizadoras que sirven a ciudades clave como Bilwi, Bluefields, San Juan del Sur, Rivas, Juigalpa, Santo Tomás, Ocotal y Matagalpa.

Asimismo, los insumos serán fundamentales para los sistemas abastecidos mediante pozos en ciudades como Estelí, Managua, León, Chinandega, Masaya, Granada y Jinotepe, entre otras.

Con esta acción, ENACAL reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro y de calidad, manteniendo los estándares de salud pública necesarios para el bienestar de la población nicaragüense.

