En San Carlos, Rio San Juan celebran 17 edición del Carnaval Acuático lleno de identidad y orgullo nicaragüense

En un ambiente de mucho colorido, música, alegría se realizó este sábado la Décima séptima edición del Carnaval Acuático 2025 en San Carlos, departamento de Río San Juan, evento que atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.

La compañera Anasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), se mostró contenta por el éxito del carnaval, evento que promueve ese orgullo de ser nicaragüenses, pero también las bellezas naturales, culturales, identidad, las tradiciones del pueblo y, sobre todo, esa alegría de vivir en paz, tranquilidad y seguridad en esta Nicaragua bendita, linda y siempre libre.

Agregó que “Este año, tenemos 18 carrozas compartiendo esa creatividad del talento, esas manos laboriosas de nuestro pueblo; van a ver estas 18 carrozas con mensajes alusivos al medio ambiente, con mensajes de los diferentes destinos turísticos que tiene Río San Juan, pero también aquellos proyectos emblemáticos de nuestro Gobierno, del Comandante Daniel y la Compañera Rosario”.

Este año participan 20 comparsas que deleitarán a las familias, en ese desfile por las calles de la ciudad de San Carlos, carrozas, comparsas, que no solo son de aquí, sino también de Rivas, Granada, Chontales, Zelaya Central, prácticamente, de todas partes del país.

Campbell, informó que en el área de la Expo Feria participan más de 150 protagonistas, dando a conocer la gastronomía, artesanía, bisutería, temas de textil, vestuario, dulces típicos de esta época.

Destacó que “Esto no es solo es un esfuerzo del Intur, sino un trabajo como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, donde trabajamos en una misma dirección, no solo el disfrute de las familias, sino también para dinamizar la economía pues con este evento se ven los restaurantes llenos, los hoteles a full capacidad”.

Finalmente, el compañero Jhonny Gutiérrez, alcalde de San Carlos, dijo que el Carnaval Acuático, es un evento que se siente, que se disfruta, que se ha venido creando junto al Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.