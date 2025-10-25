En Managua celebran zumbatón Rosa “Bailamos por la vida…Nos movemos por la Esperanza”

En conmemoración del mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pobladores de la capital junto con las autoridades del gobierno local, participaron del Zumbatón Rosa “Bailamos por la Vida… Nos Movemos por la Esperanza” que se realizó este sábado, en el Parque Palestina.

En este espacio en el que convergen las familias del Distrito 2, se vivieron intensos minutos de actividad física combinado con las coreografías de zumba y el ritmo de la música de distintos géneros bailables.

Participaron alumn@s de las diferentes clases de zumba de las Casas de Cultura y Creatividad de la capital y que son promovidas por el Gobierno Sandinista.

La alcaldesa de Managua Reyna Rueda, compartió con hombres y mujeres que se solidarizaron con personas sobrevivientes que luchan contra el cáncer de mama y con este mes de octubre, fecha en el que se promueva la conciencia sobre el autocuido.

“La clave está en la prevención, en el autocuido. Y gracias a Dios tenemos un Buen Gobierno que se preocupa por la salud de todos, de las mujeres, desde las clínicas móvil, desde cada hospital se pueden realizar los exámenes de mamografía y también el autoexamen que tenemos que hacernos nosotras de forma rutinaria y este zumbatón es en solidaridad a esas mujeres que luchan a diario con esta terrible enfermedad”, agregó la alcaldesa.

En esta actividad participaron mujeres madres, hermanas, tías, sobrinas y/o abuelas que luchan con esta enfermedad o tienen un familiar luchando.