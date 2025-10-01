Día del Adulto Mayor se celebra con amor, cultura y respeto a sus derechos

Con el apoyo de la Promotoría Solidaria, la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), celebró el Día Internacional del Adulto Mayor con una revista cultural y recreativa dedicada a honrar y reconocer el valor de las personas mayores.

Alma Mendoza, presidenta nacional de la UNAM, expresó: “nosotros los adultos mayores tenemos mucho que celebrar todos los días, porque a partir de la llegada del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, la restitución de derechos está presente, tenemos Escuela de Guitarra, cursos todo el año, para emprendedores”.

Además, tenemos una clínica que lleva el nombre de nuestro fundador (Porfirio García) y, en fin, tenemos atenciones recreativas, vamos al teatro.

Por su parte, Regina Rodríguez, de la Promotoría, dijo “celebraron con los adultos mayores, con cariño y amor esa atención de calidad que nos demanda nuestro Buen Gobierno, a brindarle a cada uno de nuestros adultos”.