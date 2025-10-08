Destacados escultores rusos imparten taller a jóvenes artistas nicaragüenses

En el Palacio Nacional de la Cultura, los escultores rusos Alexey Chebanenko y Andrey Biely, impartieron un taller a jóvenes artistas de la plástica nicaragüense.

Escultores rusos inspiran a jóvenes en Managua

Alexey Chebanenko, manifestó queremos compartir con ustedes, la experiencia de estos 8 años trabajando con Andrey, dentro y fuera de Rusia, y actualmente, más de 100 obras esperan su momento.

“El trabajo del escultor monumentalista, es el trabajo de las ideas que esperan su momento y su lugar para ser presentados. Por eso la cantidad de bosquejos es mucho mayor que la cantidad de las obras”, afirmó el artista ruso Chebanenko.

Y otro mensaje para los jóvenes artistas, es que “este trabajo requiere de mucha paciencia, y un escultor tiene que trabajar mucho, día tras día, sin pensar en las vicisitudes. Creando y dejando las obras para que esperen su momento”.

