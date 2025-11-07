Delegación nicaragüense rinde homenaje a líderes historicos rusos en Moscú

Una delegación de Nicaragua participó hoy, viernes, en un emotivo homenaje organizado por el Partido Comunista de la Federación de Rusia en la Plaza de Karl Marx, en la ciudad de Moscú.

En un gesto de respeto al legado histórico ruso, la delegación nicaragüense depositó una ofrenda floral en la Plaza Roja, ante los monumentos de Stalin y Lenin.

Nicaragua aprovechó la ocasión para expresar su máximo respeto y admiración por la heroica Revolución Socialista de Octubre en su 108º Aniversario, recordando los lazos de Fraternidad y Solidaridad que unen a ambos Pueblos Revolucionarios.

El Partido Comunista de Rusia agradeció la participación de delegaciones de todo el mundo, destacando especialmente la presencia de Países de Latinoamérica como Nicaragua y Venezuela.

El Gobierno de Nicaragua reafirmó su lealtad y apoyo a la Federación de Rusia en su lucha permanente contra el Neo Fascismo, el Neo Colonialismo y el Imperialismo.

Nicaragua subrayó que su participación promueve la Paz Global, el entendimiento entre los Pueblos del Mundo y la defensa de un Orden Multipolar.