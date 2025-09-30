Delegación nicaragüense participa en Foro de Ministros de Medio Ambiente para abordar crisis climática regional

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), participa en la “XXIV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe”.

Nicaragua refuerza acción climática en foro ambiental

El evento, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se desarrolla en la República del Perú del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2025.

En esta reunión, que congrega a autoridades y representantes de 33 países, se abordan acciones conjuntas sobre desafíos globales como el cambio climático, la educación ambiental y la biodiversidad.

El objetivo principal es fortalecer la cooperación regional para la acción climática, priorizando a las personas y promoviendo soluciones basadas en la naturaleza.

La delegación de Nicaragua, encabezada por la Compañera Elisa Marenco, Directora General de Calidad Ambiental del MARENA, reafirmó el compromiso del Buen Gobierno en la defensa de la Madre Tierra y en el cumplimiento voluntario de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente.

