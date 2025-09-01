Delegación nicaragüense participa en Clausura de Cumbre Mundial de la Juventud en Kazán, Rusia

Una delegación de Nicaragua, integrada por representantes del Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Educación, asistió a la clausura de la Cumbre Mundial de la Juventud en Kazán, Tartaristán, Rusia.

Durante el evento, que reunió a delegaciones de 48 países, se compartieron experiencias y logros en materia de tecnología y educación.

El presidente de la República de Tartaristán, R. N. Minnikhanov, expresó su interés en establecer programas de cooperación con Nicaragua para el desarrollo juvenil, incluyendo iniciativas de formación, capacitación e intercambios.

La cumbre finalizó con una reunión entre las autoridades de Tartaristán y el Ministro de Ciencia y Educación Superior de Rusia, Valery Nikolaevich Falkov, con los jefes de las delegaciones participantes.

