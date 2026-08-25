Conmemoran Día de Personas con Discapacidad en escuela Melania Morales

Más de 440 niños, niñas y adolescentes de la Escuela Especial Melania Morales, en Managua, conmemoraron este martes el Día Nacional de las Personas con Discapacidad mediante un colorido acto artístico y cultural.

La actividad contó con la participación de los estudiantes y sus padres, en una jornada que también conmemoró los 16 años de la promulgación de las leyes orientadas a proteger y garantizar los derechos de este sector en Nicaragua.

La Directora del centro, Mery Francis Rivas, destacó que la institución brinda educación inicial, primaria y habilitación laboral de manera totalmente gratuita a niños con discapacidad intelectual, visual, auditiva, autismo y multidiscapacidad.

Como parte del modelo de atención integral, los alumnos cuentan con merienda escolar, transporte y talleres de formación cultural y creativa que potencian sus habilidades.