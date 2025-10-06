Nicaragua

Compañera Rosario anuncia entrega de más obras de salud a familias nicaragüenses en Diciembre

Por Jhonny Martínez
La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó que el 10 de diciembre de este año se realizará la entrega del Centro Regional de Hemodiálisis Flor de Pino en Estelí.

Nicaragua construye el Centro Regional de Hemodiálisis Flor de Pino en Estelí
La compañera Rosario agregó que esta entrega será seguida por la inauguración del Hospital Primario Tepeyac en Granada el 15 de diciembre, marcando así un mes de avances en infraestructura médica y celebraciones para las familias nicaragüenses durante las festividades navideñas.

Asimismo, la Copresidente dio a conocer que el 26 de diciembre también se estará entregando en San Rafael del Sur el hospital primario, y el hospital Fernando Vélez Paiz, actualizado con los más modernos equipos.

