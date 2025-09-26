Nicaragua

Chacocente registra cuarta arribada masiva de tortugas con más de 8,300 hembras

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, en Santa Teresa, Carazo, fue el escenario de la cuarta arribada masiva de tortugas marinas del año, informó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).

Arribada de tortugas marinas en Río Escalante Chacocente
Arribada de tortugas marinas en Río Escalante Chacocente

Durante cuatro días y sus noches, se logró proteger a 8,385 hembras de la especie Paslama que llegaron a depositar sus huevos en la costa.

Este espectáculo natural y vital para la conservación contó con el acompañamiento de guardas de MARENA y efectivos del Ejército de Nicaragua, quienes resguardaron a las especies.

La acción forma parte de la Campaña Nacional “Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de la biodiversidad marina.


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456