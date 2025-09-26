Chacocente registra cuarta arribada masiva de tortugas con más de 8,300 hembras

El Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, en Santa Teresa, Carazo, fue el escenario de la cuarta arribada masiva de tortugas marinas del año, informó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).

Arribada de tortugas marinas en Río Escalante Chacocente

Durante cuatro días y sus noches, se logró proteger a 8,385 hembras de la especie Paslama que llegaron a depositar sus huevos en la costa.

Este espectáculo natural y vital para la conservación contó con el acompañamiento de guardas de MARENA y efectivos del Ejército de Nicaragua, quienes resguardaron a las especies.

La acción forma parte de la Campaña Nacional “Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de la biodiversidad marina.



