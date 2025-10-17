Campaña Nacional «Sin Diabetes» ha realizado más de 400 mil valoraciones

El Gobierno de Nicaragua bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, sigue desarrollando la Campaña Nacional “SIN DIABETES” con la activa participación de las familias nicaragüenses, la Red Comunitaria, las autoridades locales y los trabajadores de la salud.

Campaña Nacional SIN DIABETES avanza en Nicaragua

Esta campaña tiene como objetivo garantizar la detección temprana y brindar el cuidado integral a la salud del pueblo, avanzando hacia una meta nacional de 2.5 millones de valoraciones.

Desde el primero de octubre a la fecha, la campaña ha logrado atender a 400 mil 732 Niñ@s, Adolescentes y Jóvenes en el rango de edad de 0 a 20 años.

A estos protagonistas se les ha realizado pruebas de azúcar en sangre, así como mediciones de la circunferencia abdominal, peso y talla para evaluar su estado de salud.

