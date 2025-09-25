Nicaragua

Campaña Nacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla alcanza un 40.1% de la meta

Por Jhonny Martínez
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud (MINSA), dio a conocer este jueves que se continúa avanzando en la campaña nacional de vacunación contra la Fiebre Amarilla en todos los departamentos del país.

Nicaragua avanza en vacunación contra la Fiebre Amarilla
Hasta la fecha, se han aplicado 80,197 dosis de vacunas, lo que representa un 40.1% de la meta total propuesta de 200 mil dosis.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando para alcanzar el 100% de la meta, protegiendo la salud y el bienestar de la población.


