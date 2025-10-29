Campaña Nacional de Salud detecta 108 casos de diabetes en menores de 20 años

Entre el 1º de octubre a la fecha, la Campaña Nacional Sin Diabetes ha logrado atender a 763 mil 172 niños, adolescentes y jóvenes menores de 20 años, a través de una serie de exámenes preventivos.

Campaña Sin Diabetes: detección temprana y salud juvenil

El objetivo de la campaña es garantizar la detección temprana y brindar cuidado integral a la población.

Durante este período, a los protagonistas se les realizaron pruebas de azúcar en sangre, medición de la circunferencia abdominal, y control de peso y talla.

Como resultado de estos exámenes masivos, las autoridades sanitarias identificaron 27mil 621 protagonistas con factores de riesgo, incluyendo obesidad y antecedentes familiares de diabetes.

También se confirmaron 108 casos de diabetes en este grupo poblacional.

Las autoridades de salud informaron que la totalidad de los protagonistas diagnosticados ya están recibiendo la atención y el seguimiento médico necesario.

La campaña continuará desarrollándose en el país con el fin de fortalecer la detección temprana y el cuidado integral de la salud de la población.

