Nicaragua

Buen Gobierno instalará energía eléctrica en 23 comunidades más del país

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Gobierno instalará en octubre del 2025, energía eléctrica a 23 comunidades rurales y barrios en municipios de los departamentos de Boaco, Chinandega, Jinotega, Madriz, Masaya, Matagalpa y Rivas, beneficiando a 5 mil 603 pobladores en mil 65 viviendas

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) construyó 73 kilómetros de red de distribución con una inversión de 88 millones 431 mil 825 córdobas), ejecutados a través del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) y Fondos del Tesoro de la República.

El servicio será instalado en 5 comunidades del municipio Jinotega; en 2 de Telpaneca, El Tuma-La Dalia y en Wiwilí, Jinotega, y en una comunidad de los municipios: San Juan del Sur, San Jorge, Muy Muy, Sébaco, Puerto Morazán, Ciudad Darío, San José de los Remates, Puerto Morazán, Ciudad Darío, San José de los Remates, San Rafael del Norte, en Belén y en Nindirí.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456