Brigada quirúrgica realizará 100 cirugías gratuitas en Hospital de Estelí

Entre el martes 9 y el jueves 11 de junio, el Hospital San Juan de Dios en Estelí será la sede de una Brigada Médico Quirúrgica especial orientada a brindar atención oportuna, gratuita y de calidad a la población del departamento.

Especialistas nicaragüenses y de la Brigada “HEALT FOR LEÓN”,

Las autoridades de salud detallaron que durante la jornada se realizarán un total de 100 cirugías y se llevarán a cabo 200 valoraciones especializadas.

La brigada se concentrará en atender de forma directa a pacientes con padecimientos de hernias, problemas de vesícula, así como diversas afectaciones en las articulaciones de hombros, manos o rodillas.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por los Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, con el objetivo de continuar fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario para acercar la atención médica especializada a las familias nicaragüenses.

