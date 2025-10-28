Más de 530 nicaragüenses recuperan su movilidad gracias al Campamento Jaipur Foot India-Nicaragua

El Campamento Jaipur Foot está creando historias de superación en Nicaragua, donde a más de 530 prótesis les han devuelto la movilidad, esperanza y alegría a ciudadanos con discapacidad. La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República, destacó este logro que está transformando vidas gracias a la solidaridad internacional y el compromiso del Gobierno Sandinista con la salud y bienestar de los nicaragüenses.

Campamento Jaipur Foot: 531 vidas con nueva movilidad

Con 511 prótesis de miembros inferiores y 20 de miembros superiores entregadas, el proyecto ha permitido que cada paso sea una conquista y cada abrazo, una victoria para quienes recuperan su independencia. «Esto nos da mucha alegría«, expresó la Copresidenta Murillo, quien además agradeció al Pueblo y Gobierno de India por su apoyo en esta iniciativa que seguirá replicándose en el país.

El programa, que combina tecnología y solidaridad, no solo mejora la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también fortalece los lazos de cooperación internacional entre Nicaragua e India, demostrando cómo la unión entre naciones puede generar impacto real en las personas.

«Gracias a Dios que vamos adelante, atendiendo en todos los que podemos la salud, que es prioridad, la salud que es vida, la salud que es esperanza, la salud que es capacidad de trabajo, la salud que es alegría y la alegría de vivir tranquilos, seguros, en Paz, trabajando y prosperando», concluyó la Copresidenta, reafirmando el compromiso del Gobierno con el bienestar integral de las familias nicaragüenses.