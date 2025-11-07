Brigada canadiense realizará 70 cirugías de prótesis en rodilla y cadera en Managua

El Hospital Doctor Manolo Morales será la sede de una jornada médica intensiva que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre, gracias a la colaboración entre médicos nicaragüenses y especialistas de la Brigada «Operación Caminar Manitoba» proveniente de Canadá.

El objetivo es realizar 70 cirugías de colocación de prótesis de rodillas y caderas a protagonistas de todo el país.

Estas intervenciones quirúrgicas son fundamentales para que los protagonistas puedan caminar sin dolor, recuperar su independencia, realizar sus actividades cotidianas y, en consecuencia, mejorar significativamente su calidad de vida.

El Gobierno sandinista reafirmó que, bajo su liderazgo, se continuarán desarrollando intercambios de experiencias con especialistas nacionales y de otros países para seguir mejorando la calidad de vida de las familias nicaragüenses.