Alcaldía de Managua anuncia readecuaciones viales en Pista Héroes de la Insurrección a partir del 3 de octubre

La Alcaldía de Managua informó a la población sobre cambios temporales en la circulación vehicular que se aplicarán el próximo viernes 3 de octubre de 2025, en los barrios Larreynaga y El Edén, en el marco del Proyecto de Rehabilitación de la Pista Héroes de la Insurrección.

La intersección del puente El Edén será cerrada temporalmente para finalizar las obras en ejecución, en tanto en el puente Larreynaga se habilita el paso en sentido Este–Oeste, aunque se mantendrá la restricción en el eje Norte–Sur.

Ante estas medidas, los buses que cubren las rutas 102, 116, 154, 167 y 168 retomarán su recorrido original, utilizando el Puente Larreynaga.

En el caso de las rutas 006, 111, 159, 195, 118, 175 y 262 mantendrán un desvío que inicia en Lubricantes Charlie, en el Barrio Ducualí.

La ruta alternativa incluye avanzar siete cuadras al norte hasta los semáforos del Colonial, cruzar el Puente Larreynaga en sentido Este–Oeste, pasar frente a Sellos Davinci hasta El Torno Joe, y girar a la izquierda para retomar su ruta habitual en la calle 14 de Septiembre.

La Alcaldía de Managua recomendó a la ciudadanía atender la señalización provisional y las orientaciones de la Policía Nacional.

La comuna capitalina también solicitó conducir con precaución, reducir la velocidad y priorizar la seguridad, recordando que estas medidas son temporales y buscan garantizar el avance del proyecto vial en beneficio de toda la población capitalina.