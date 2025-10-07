A 47 años de su cruel asesinato Manuel de Jesús Rivera «La Mascota» sigue vivo en el corazón de las familias nicaragüenses

En el 47 aniversario del Paso a la Inmortalidad del Niño Mártir, Manuel de Jesús Rivera, conocido cariñosamente como “La Mascota”, militantes de todas las edades junto a autoridades políticas y municipales de Diriamba, Carazo.

Homenaje al Niño Mártir Manuel de Jesús Rivera

La familia sandinista entregó ofrendas florales, y se realizó una revista cultural y tardeada recreativa para los mimados de la Revolución

Manuel de Jesús Rivera, fue asesinado el 5 de octubre de 1978, por la genocida Guardia Nacional, en el mercado municipal de Diriamba, Carazo.