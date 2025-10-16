148 mil familias recibirán atención médica la próxima semana a través de ferias y clínicas móviles
El Ministerio de Salud informó este jueves que, en la semana del 20 al 25 de octubre, se brindará atención médica general y especializada a 148 mil 058 familias en Nicaragua.
Las consultas serán ofrecidas en 2 mil 505 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de un mil 407 Ferias de Salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación, se desarrollarán 81 ferias de salud con atención de especialistas y realización de ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.