type here...
Buscar
25.3 C
Managua
lunes, septiembre 22, 2025
Nicaragua

14 Comisionados Mayores serán ascendidos a Comisionados Generales en acto del 46 aniversario de la Policía Nacional

Por Marjourie Robleto
Lectura: 1 minuto(s)

La Copresidenta Rosario Murillo informó que el próximo jueves 25 de septiembre se va a realizar el acto central en conmemoración del 46 aniversario de fundación de la Policía Nacional, y van a ser ascendidos 14 comisionados mayores al grado de comisionados generales.

“Más de 10 mil hermanos policías y policías voluntarios se congregarán en la Plaza de la Fe a celebrar este aniversario número 46 de la fundación de nuestra Policía Nacional”, dijo la compañera Rosario.

La Copresidenta detalló que serán ascendidos de comisionados mayores a comisionados generales: Marta Alicia Martínez Ramos; Eva Yannet Oviedo Arcia; Berky Yahosca; Trujillo; Luz Almanza Fengli; Leila del Carmen Valladares Alemán; y Fabio Francisco Guevara Gutiérrez.

También Benito Ramón García Montalbán; Oswaldo Pérez Woo; Lázaro Clemente Quintanilla Álvarez; Luis Manuel Moncada Castillo; Marcial Erasmo Loáisiga Martínez; Julio César Pérez Montes; Enrique Antonio Salazar Alemán, y Ángel Mereci Moncada.

Todos ellos ascendidos reconociendo sus méritos y su trabajo abnegado por la seguridad y la paz de las familias nicaragüenses, expresó la Compañera Murillo.

Finalmente, la Compañera Rosario informó que el desfile de la Policía Nacional se estará realizando el viernes 26 de septiembre.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456