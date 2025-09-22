14 Comisionados Mayores serán ascendidos a Comisionados Generales en acto del 46 aniversario de la Policía Nacional

La Copresidenta Rosario Murillo informó que el próximo jueves 25 de septiembre se va a realizar el acto central en conmemoración del 46 aniversario de fundación de la Policía Nacional, y van a ser ascendidos 14 comisionados mayores al grado de comisionados generales.

“Más de 10 mil hermanos policías y policías voluntarios se congregarán en la Plaza de la Fe a celebrar este aniversario número 46 de la fundación de nuestra Policía Nacional”, dijo la compañera Rosario.

La Copresidenta detalló que serán ascendidos de comisionados mayores a comisionados generales: Marta Alicia Martínez Ramos; Eva Yannet Oviedo Arcia; Berky Yahosca; Trujillo; Luz Almanza Fengli; Leila del Carmen Valladares Alemán; y Fabio Francisco Guevara Gutiérrez.

También Benito Ramón García Montalbán; Oswaldo Pérez Woo; Lázaro Clemente Quintanilla Álvarez; Luis Manuel Moncada Castillo; Marcial Erasmo Loáisiga Martínez; Julio César Pérez Montes; Enrique Antonio Salazar Alemán, y Ángel Mereci Moncada.

Todos ellos ascendidos reconociendo sus méritos y su trabajo abnegado por la seguridad y la paz de las familias nicaragüenses, expresó la Compañera Murillo.

Finalmente, la Compañera Rosario informó que el desfile de la Policía Nacional se estará realizando el viernes 26 de septiembre.