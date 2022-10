Murió Pebbles, la perrita más vieja del mundo

La perrita Pebbles, una fox terrier de 22 años de edad, considerada por el Guiness Récord como la perra más vieja del mundo, falleció por causas naturales en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Pebble nació en Long Island y fue reconocida el pasado 17 de mayo del 2022 como el can más longevo en La Tierra con 22 años y 50 días.

Cabe destacar que su premio casi fue por casualidad luego que sus dueños conocieron que un perrito chihuahua llamado TobyKeith, oriundo de La Florida, había sido coronado como el más viejo a sus 21 años.

Bobby y Julie Gregory pensaron que Pebbles podría arrebatarle el título y así lo hizo tras ser verificada su documentación. Cuando recibió su placa, posó junto a ella y la imagen dio la vuelta al mundo.

Pebble falleció tan sólo a 5 meses de cumplir los 23 años.

“Pebbles no solo era otro perro, tenía su propia manera de ser y su propia personalidad. Fue una compañera única en la vida, y fue un honor haber tenido la bendición de tenerla como mascota y miembro de la familia. No hubo nadie que conociera a Pebbles que no la amara”, publicaron sus dueños en redes sociales.