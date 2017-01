Murió el último astronauta en pisar la Luna

Su primer viaje espacial fue durante la misión Gemini IX. Fueron tres días en junio de 1966. Durante los años siguientes sería uno de los pilotos de refuerzo de Gemini 12 y del Apolo 7. En su segundo viaje al espacio sería el piloto del módulo lunar del Apolo 10. Era mayo de 1969. Y el último y definitorio vuelo lo haría el 6 de diciembre de 1972, cuando comandó el Apolo 17. Sería el último de los viajes de los Estados Unidos a la Luna.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C

— NASA (@NASA) January 16, 2017