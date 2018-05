Murió el creador del famoso logo del conejo de Playboy

Art Paul, creador del conejo en esmoquin de Playboy falleció a sus 93 años, por neumonía, según informó su esposa Suzanne Seed.

Paul fue el primer empleado de Playboy cuando comenzó a trabajar con Hugh Hefner, el fundador de la revista, en la década de 1950.

Para diseñar la cabeza del conejo en esmoquin se tardó cerca de una hora, él y Hefner no pensaron que la revista tendría tanto éxito desde el comienzo, dijo al Chicago Sun-Times.

A sweet tribute from @rickkogan to the late Chicago designer Art Paul who gave @Playboy its famous look. https://t.co/F9zlwix3IG pic.twitter.com/YECIcja40h

Fue director de arte de la publicación hasta que se retiró de la revista en 1982.

Paul nació en Chicago en 1925 y estudió en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago antes de servir en la Segunda Guerra Mundial.

He was Playboy’s first Art Director responsible for some of our best covers. He illustrated the Rabbit and contributed a tremendous amount to the brand. You will be missed, Art Paul. The world lost a design legend. Playboy lost a family member. pic.twitter.com/x65bgUC1uR

— Cooper Hefner (@cooperhefner) April 29, 2018