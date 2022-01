Mujer llama a su hijo “Lucifer” y ahora afirma que vive un infierno

La joven inglesa Josie Barns, de 27 años, se ha vuelto viral en redes sociales luego que se diera a conocer que bautizó a su recién nacido como “Lucifer“, lo que convirtió su vida en un verdadero infierno.

La joven inglesa Josie Barns bautizó a su hijo como Lucifer

El nombre de su vástago ha causado controversia en La Internet y ha convertido a Josie en blanco de todo tipo de amenazas y ataques debido a la historia asociada con este nombre.

Barns ha recibido una increíble oleada de odio en las redes, incluso ha recibido amenazas de muerte por considerar que el nombre del bebé es diabólico.

Lucifer era el ángel más hermoso del cielo pero decidió rebelarse contra Dios por lo que fue expulsado y condenado a vagar por la Tierra, como un ser que representa el mal absoluto.

Este nombre significa “Príncipe de los ángeles rebelados”, “hombre soberbio, encolerizado y maligno”, según la definición de la Real Academia Española (RAE).

Por otro lado Lucifer es un término que se ha vuelto muy popular después del éxito de la serie homónima en Netflix; donde un diablo, considerado sexy, se enamora de una humana. Dicha serie fue protagonizada por el actor Tom Ellis.

¿Por qué eligió ese nombre?

Madre nombra a su bebé Lucifer y recibe miles de críticas y amenazas

Barns fue entrevistada en el programa de televisión “Jeremy Kyle Show” y aseguró que no tuvo ninguna inspiración para escoger este nombre; más bien lo escogió porque no es muy común.

“Supuse que iba a tener una niña, así que elegí el nombre de una niña porque somos una familia dominada por mujeres. Iba a llamarla Narnia, pero luego descubrí que iba a tener un niño”, comentó.

“Nunca pensé que podría tener otro hijo, y cuando llegó Lucifer, supe que sería el último bebé que tendría”, dijo.

“No me arrepiento de haber elegido ese nombre y no creo que represente al diablo; es sobre todo a la generación mayor que no les agrada (…) si el diablo se llamara de otra manera, tampoco les gustaría ese nombre. Se trata de la mentalidad de la gente…”, aseveró.

Para ella Lucifer significa lucero y portador de luz por lo que exclamó que ese nombre no tienen que nada ver con la religión y con el significado que las personas asocian tradicionalmente con él.

“Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”, declaró.