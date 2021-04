Mujer es encontrada muerta, presumen fue asesinada por su marido

Hazel Cristina Cruz, de 27 años de edad, fue encontrada muerta este domingo en el interior de la casa donde convivía con Mario José Padilla, de 64 años de edad, en el barrio Camilo Chamorro, en Managua.

En esta vivienda fue encontrada sin vida Hazel Cruz

El cuerpo de la fémina estaba boca arriba entre la sala y la cocina de la casa donde supuestamente era maltratada por su pareja sentimental.

-Publicidad-

Habitantes de la zona dijeron que la pareja estuvo tomando licor toda la Semana Santa y la noche del sábado sostuvieron una fuerte discusión.

El jubilado Mario José Padilla al ser entrevistado por Tu Nueva Radio YA expresó que “no sabe que pasó”.

“Me levanté y miré que ella estaba tirada en el suelo, tenía un alambre enrollado en el cuello, pero creí que era una broma” dijo con fuerte olor a licor don Mario José.

De acuerdo con el relato del viudo, después de ver a su mujer tirada, se metió al baño y al salir se le acercó para tocarla y la sintió caliente, por lo cual pensó que se había golpeado tras sufrir una caída.

“Ella tenía un alambre alrededor de su cuello… como yo andaba en calzoncillo, me metí al cuarto y me puse un pantalón, procedí a quitarle el alambre y llamé a mi nieta y coincidimos que ya no tenía signos vitales” dijo Padilla mientras estaba subido en la tina de una patrulla de la estación 6 de policía.

Hermana relató el maltrato

Familiares de la víctima se hicieron presente al sitio de la tragedia

Tu Nueva Radio YA también conversó con Daniela Masiel Cruz, hermana de la fallecida, quien relató que la joven Hazel Cristina constantemente era víctima de maltrato por parte de Mario Padilla, con quien tenía 15 años de convivir.

“Él la mató, mucho maltrato le daba, una vez la puñaleó, otra vez le quebró un diente, en otra ocasión le rajó la cabeza, é le daba mala vida” dijo Daniela Cruz quien precisó que ninguna de las agresiones fue denunciada ante las autoridades policiales.

“Ella no se ahorcó, ella no se iba a matar así por así, sabiendo que tenía un niño de 8 años que le cuidaba mi mamá” dijo la angustiada hermana, quien refirió que el rostro de Hazel Cristina y distintas partes de su cuerpo reflejan el maltrato al que era sometida.

Detenido por investigaciones

El principal sospechoso Mario José Padilla, de 64 años

Agentes de la estación 6 de policía detuvieron en calidad de investigado a Mario José Padilla, quien dejó claro que Hazel Cristina nunca había atentado contra su vida.

El cuerpo de la fémina fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Managua, donde se determinará si el caso se trata de un suicidio, o hubo mano criminal.