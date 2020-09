Mujer denuncia a sujeto que todos los jueves le deja ropa interior sucia en su casa

En las redes sociales se ha viralizado la denuncia de Mayden Chamorro, quien está pidiendo ayuda para identificar a un sujeto que todos los jueves le llegar a dejar ropa interior sucia a la puerta de su casa.

Hombre lleva ropa interior

«No tengo tranquilidad en mi propia casa. Me siento vigilada, vulnerable, mi hijo se asusta y me preocupa. No puede ser que uno no tenga paz en su propia casa”, escribió en facebook.

Según la denuncia, el hombre aparece en bicicleta, con mascarilla y con toda la paciencia le extiende en el corredor de la casa la ropa interior femenina usada.

La mujer afirma que se encuentra sumamente preocupada y que nunca antes ha visto al hombre.

Hola amigos de FB, requiero de su ayuda para identificar al sujeto que aparece en estos videos. El hombre del video,… Posted by May Chali on Thursday, September 17, 2020

“Esta situación me tiene muy preocupada, porque no es un comportamiento normal, y como se puede ver en los videos, al parecer anda más ropa interior de mujer en el bolso, por lo que presiento que no soy la única mujer que ahorita está sufriendo también este acoso”, señaló.

De hecho, Chamorro habitante de La Unión, en Costa Rica, pidió que si alguna otra mujer enfrenta un caso similar, que por favor la contacte por redes sociales para presentar una denuncia en conjunto.