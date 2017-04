Mueren 20 niños en un accidente de transporte escolar en Sudáfrica

Al menos 20 niños y dos adultos murieron hoy, luego que el microbús de transporte escolar en que viajaban impactara contra un camión cerca de la localidad sudafricana de Bronkhorstspruit, a 95 kilómetros al noreste de Johannesburgo, informaron las autoridades de la región.

[UPDATE] – Fatalities on the R25 collision has risen to 17 children. @ewnupdates @eNCA @_ArriveAlive @JacaNews @SABCNewsroom pic.twitter.com/AumRsLrjFC

— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) April 21, 2017