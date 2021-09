Muere Pepe Aréas, reconocido locutor de Masaya

El locutor, actor radial y cronista deportivo nicaragüense Pepe Aréas falleció este lunes en un centro asistencial, a causa de graves complicaciones en su salud.

Su nieta Frida Francela a través de la red social Facebook publicó que su abuelo estaba hospitalizado desde el 15 de septiembre y su condición de salud cada día era más complicada.

“Mi gordito lindo, mi abuelo papi, mi papá, el que me crió y me dio todo su amor desde mi primer día de vida. Toda mi chispa se la debo a usted. Nada ni nadie va a quitarme todos los recuerdos a su lado. Lo amo mucho y yo sé que usted sabe lo muy orgullosa que me he sentido todos estos años de ser su nieta. Mi queridísimo Pepe Aréas. El gran personaje de la Radiodifusión. Que Dios lo reciba en su Santa Gloria, abuelo papi” publicó Frida Francela.

Pepe Aréas era jubilado y habitaba en la Villa Guadalupe, de la ciudad de Masaya, donde será recordado con gran cariño por la población.

La Dirección General y el colectivo de trabajadores de Tu Nueva Radio YA, envían su más sentido pésame a la familia doliente.

Pepe Aréas… ¡¡¡Descanse en la Paz del Señor!!!