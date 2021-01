Muere niña que pidió: “ya déjenme morir» tras ser golpeada y abusada

La niña Yatziri, de 7 años, quien fue víctima de abuso sexual y violencia intrafamiliar falleció, según el reporte de medios mexicanos.

La niña había conmovido a las autoridades, luego que pidiera a los médicos que la dejaran morir y que no la curaran.

«Se realizaron todos los esfuerzos médicos y humanos para salvar su vida, desafortunadamente perdió esta dura batalla», dijeron las autoridades.

«Ya no me curen»

Yaz fue internada en ese hospital el 20 de agosto de 2020 por una hemorragia interna debido a una presunta perforación en los intestinos.

Además, tenía un pulmón dañado a causa de los golpes, huellas de quemaduras hechas con cigarrillo en las manos, brazos y el estómago, así como heridas en el rostro y la cabeza.

«Mejor quiero morirme, ya no me curen. No quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando», habría dicho la pequeña a los médicos.

Antes, el 28 de junio, murió Mitzi, hermana de Yaz, de tan solo 3 años, por una supuesta broncoaspiración. Sin embargo, se abrió una investigación.