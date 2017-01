Muere a los 89 años William Peter Blatty, autor de El Exorcista

El autor de “El Exorcista”, William Peter Blatty, cuya novela fue un éxito en librerías y adaptada al cine dos años más tarde, murió a los 89 años, anunció el viernes el director de la película.

“William Peter Blatty, querido amigo y hermano que creó ‘El Exorcista’ murió ayer”, tuiteó William Friedkin. El mensaje generó una catarata de comentarios de la comunidad del género de terror.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday

— William Friedkin (@WilliamFriedkin) January 13, 2017