Motociclista se mata al impactar contra una rastra en San Benito, Tipitapa

Esta madrugada murió Mario José Fargas, de 32 años de edad, al impactar su moto en la parte izquierda de una rastra en el kilómetro 25 .5 de la Carretera Panamericana Norte, en la comarca San Benito, municipio de Tipitapa, departamento de Managua.

La tragedia ocurrió cuando Mario José se desplazaba en su moto hacia su vivienda en San Benito y no vio estacionada la rastra placa M 123 020, que halaba el cabezal matrícula MY 5182.

El pesado vehículo estaba estacionado tras sufrir desperfectos mecánicos, según indicó su conductor Iván Raymond Gago, de 25 años, quien se dirigía hacia el norte de Nicaragua con una carga de 500 sacos de arena.

Vargas supuestamente conducía a exceso de velocidad y no vio el cono preventivo ubicado sobre la vía además de una luz que supuestamente había colocado Iván Gago.

Del impacto Mario sufrió trauma craneal severo; su cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal en tanto la Policía Nacional arrestó a Gago para determinar su responsabilidad en esta fatalidad.

Al lugar llegó María Fargas, madre de Mario, quien lloraba sobre el cuerpo inerte de su hijo y decía “Te lo dije hijo que no salieras…yo presentía algo malo”.

Doña María dijo a Tu Nueva Radio Ya que anoche llegó un joven de nombre Ulises, amigo de su hijo, para ir a ver a una muchacha a Tipitapa y aunque le dije que no saliera porque presentía algo malo, no me hizo caso y se fue, después de eso ya no regresó hasta que me avisaron esta madrugada que había muerto.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que en lo transcurrido de este 2022, un total de 67 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, de estos 42 eran motociclistas.