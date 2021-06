Motociclista muere en la carretera Poneloya – León

De forma instantánea falleció el motociclista Erasmo Alberto Alemán Rodríguez, debido a las graves lesiones que sufrió al perder el control y estrellarse contra el poste de concreto que marca el kilometraje sobre la vía.

Exactamente, el mortal accidente de tránsito ocurrió anoche en el sector conocido como San Roque en la carretera Poneloya León.

Junto al ahora occiso viajaba en la motocicleta Ileana Patricia Chávez Salgado, de 36 años, quien resultó con fracturas expuestas en su pierna derecha y el brazo del mismo lado casi cercenado, por lo que fue trasladada urgente al hospital Oscar Danilo Rosales de León.

Tu Nueva Radio Ya, se comunicó con doña Patricia Salgado, habitante del barrio Primero de Mayo de la ciudad de León para informarle lo sucedido.

“Yo le dije que no saliera y no me hizo caso, desde en la mañana se fue con ese su novia”, dijo muy angustiada doña Patricia.

Autoridades de la Policía Nacional investigan a fondo el caso.