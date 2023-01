Moto-taxista se casará en “Ya Tu Boda 2023” con capitalina que lo contrató para hacerle recorrido a su hijo

Lo que inició como un contrato de trabajo terminó convirtiéndose en una relación amorosa para Jimmy José Martínez Romero, de 38 años, quien se casará con Julia Esmeralda Velásquez, de 29 años, en Ya Tu Boda 2023 “Aniversario 20”.

El tortolito relató que en el año 2019, trabajaba como conductor de moto taxi, y su vecina Julia Velásquez lo contrató para que le hiciera el recorrido del colegio a su hijo.

En ese momento inició a tejerse la historia de esta pareja que el próximo 14 de febrero se jurará amor eterno en el magno evento de Tu Nueva Radio YA.

“A pesar que vivíamos en el mismo barrio, él nunca me llamó la atención como hombre pero siempre que iba a traer a mi hijo me tiraba el cuento y en el lapso de un mes me conquistó” relató Julia Velásquez.

Actualmente Jimmy Martínez trabaja como operario en una zona franca y después de 4 años de vivir en unión libre con Julia, decidió honrarla y convertirla en su esposa.

“Decidimos aprovechar esta oportunidad que nos da Tu Nueva Radio YA para casarnos, comprometernos más y darle legalidad a nuestro amor” dijeron los tortolitos.

Si vivís en unión libre con tu pareja y le querés dar legalidad a tu relación, no la pensés tanto, y casate en “Ya Tu Boda 2023”.

Los requisitos son sencillos: solo debes traer 3 fotocopias de la cédula y 3 fotocopias de la partida de nacimiento del novio y la novia.

Debes tener 2 testigos mayores de 21 años, y traer 3 fotocopias de la cédula de cada uno de ellos.

Te esperemos en el Edificio Radiópolis, ubicado de los semáforos del Ministerio de Gobernación, 3 cuadras al sur, en Managua; en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.