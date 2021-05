Modelo Naomi Campbell se convierte en mamá a los 50 años

La modelo Naomi Campbell se convirtió en mamá a los 50 años y compartió la feliz noticia con una dulce foto de su mano sosteniendo los pies del bebé.

Naomi Campbell se convierte en mamá a los 50 años

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre”, escribió en Instagram. “Tan honrada de tener a esta alma buena en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”.

La británica no dio más detalles en la publicación, pero etiquetó a su propia madre, Valerie Morris-Campbell.