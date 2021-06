Minsa continúa aplicando segunda dosis de vacuna contra el Covid-19

El Ministerio de Salud (MINSA) continúa aplicando de forma voluntaria la segunda dosis de la vacuna Covishield, contra el coronavirus.

Con esta segunda dosis se está completando el esquema de inmunización ante la Covid 19, garantizando un proceso ágil para los adultos mayores y pacientes crónicos.

-Publicidad-

La vacunación de este sábado se realizó en el Centro Familiar y Comunitario Elena Lau, donde decenas de pacientes con tarjeta en mano fueron inmunizados.

“Soy médico del hospital Manolo Morales y le agradezco a Dios por la vida, la salud y al gobierno que ha traído la vacuna. Vamos adelante, trabajando y garantizando que todo el pueblo se vacune”, dijo el doctor Ariel Herrera.

“Estoy alegre porque he llegado a mi segunda dosis de vacuna, este es un gesto que debemos agradecer porque en otros países la gente no ha sido vacunada y en Nicaragua sin distingo alguno nos están atendiendo, este es un proceso rápido, la vacuna no duele y me siento más segura”, expresó María Ferrey.